Küçükçekmece\'de Kontrolden Çıkan Tır Çitleri Devirdi

Küçükçekmece'de yokuşta kontrolden çıkarak geri kayan tır bir sitenin çitlerine çarpıp devirdi.
Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş çıkan 34 EFS 131 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Geri kayan tırın dorsesi kaldırıma aşarak bir sitenin bahçe duvarındaki çitlere çarpıp devirdi. Daha sonra sürüklenen tır, refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle tırda ve sitenin çitlerinde hasar oluşurken, cadde çift yönlü trafiğe kapandı.
Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
