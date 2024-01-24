KÜÇÜKÇEKMECE\'de kuyumcu dükkanına hırsızlık girişimi

KÜÇÜKÇEKMECE'de henüz açılmamış bir kuyumcu dükkanına gelen 2 şüpheli, levye ve tornavidalarla kepenkleri zorlayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Dükkanın kepengini açmak için yaklaşık on beş dakika uğraşan şüpheliler, hedeflerine ulaşamadan ayrıldı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen bir kuyumcu dükkanına hafif ticari araçla gelen iki şüpheli, kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. Ellerindeki levye ve tornavidalarla kuyumcunun kepenklerini açmaya çalışan iki kişi, yaklaşık on beş dakika uğraşmalarına rağmen başarılı olamadı. Bu sırada caddeden geçenlere yakalanmamak için girişimlerine ara veren şüpheliler, kepenkleri açamayınca araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kar maskeli iki kişinin uzun süren bu hırsızlık girişimi ise kuyumcu dükkanının kameralarına yansıdı.

HIRSIZLAR GİRSE DE BİR ŞEY ALAMAYACAKTI

Kuyumcu dükkanının bulunduğu binada yaşayan Azmi Karaosman, Gece işten geldiğimde herhangi bir sıkıntı yoktu. Sabah 06.30 gibi geldiğimde ise herhangi bir şey görmedim. Hırsızlık girişimi o anda olmuş muhtemelen. Zaten içerisi boş, dükkan faaliyette değil. Hırsızlar girse de bir şey alamayacaktı. İçeri de bildiğim kadarıyla vitrinler ve boş kasalar var. Başka bir şey yok. Yaklaşık 5-6 aydır bu şekilde duruyor, açılışı daha yapılmadı dedi.