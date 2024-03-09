Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu

Küçükçekmece'de bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu. Şüpheliler, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını isteyerek kaçtı. Olay sırasında ateş açan şüphelilerden birinin mermisi bir araca isabet etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

09.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir kuyumcu, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde Bahtiyar Koç'a ait kuyumcuya gelen ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan silahlı iki kişi, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını istedi.

Kuyumcunun yardım istediğini fark edince paniğe kapılan şüpheliler, alabildikleri bileziklerle olay yerinden kaçtı.

Kaçarken ateş açan şüphelilerin silahından çıkan mermilerden biri, bir araca isabet etti.

İhbar üzerine geldikleri iş yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Bahtiyar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda içeriye giren silahlı iki kişinin vitrindeki altınları poşete doldurmasını istediklerini anlattı.

Dükkanın dışındaki bir kişiyle göz göze gelip işaret verdiğini anlatan Koç, "İşaret verdiğimi anlayınca paniklediler, alabildiklerini aldılar, dışarıda silahla 1-2 el ateş edip gittiler. Mermilerden biri bir aracın camına isabet etti. 200-250 bin lira gibi bir zararımız var. 14-22 ayar 8-9 adet bilezik aldılar." diye konuştu.

Bu arada, soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 18:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement