Küçükçekmece'de Otomobil Dereye Düştü
Küçükçekmece'de Otomobil Dereye Düştü

19.04.2026 02:29
Ayamama Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayamama Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeki A.Y. idaresindeki 34 UH 4480 plakalı otomobil, Ayamama Deresi üzerindeki çıkmaz yola girmek istediği anda köprünün bariyerlerine çarparak dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilden ekiplerin müdahalesiyle çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
