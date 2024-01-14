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Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı

Küçükçekmece'de Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde meydana gelen kazada, O.B'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir binanın istinat duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Küçükçekmece\'de karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
14.01.2024 - 12:17,
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Küçükçekmece'de karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde, O.B'nin kullandığı 34 FZA 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek bir binanın istinat duvarına çarptı.

Kazada araçta sıkışan O.B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.B, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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