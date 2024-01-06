 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Küçükçekmece'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine daha sonra aynı yönde giden panelvana çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda trafik akışı tek şeritten sağlandı.

06.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

KÜÇÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra aynı yönde giden panelvana çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Güneşli istikametine seyir halindeki 34 DKH 556 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim S., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine, daha sonra aynı yöne giden panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim S., hafif şekilde yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Ali B. ise kazada yara almadı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralı İbrahim S.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Küçükçekmece\'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Küçükçekmece, Güneşli, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


16:32
Fenerbahçe, Simon Kjaer'i transfer etmek için nabız yokluyor Fenerbahçe, Simon Kjaer'i transfer etmek için nabız yokluyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Gemlik'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı Gemlik'te Akaryakıt İstasyonunda Sucuk Yıkama Olayı
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement