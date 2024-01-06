Küçükçekmece\'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

KÜÇÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine daha sonra aynı yönde giden panelvana çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Güneşli istikametine seyir halindeki 34 DKH 556 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim S., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine, daha sonra aynı yöne giden panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim S., hafif şekilde yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Ali B. ise kazada yara almadı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralı İbrahim S.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.