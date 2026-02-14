Küçükçekmece\'de Polislere Saldırı

Küçükçekmece'de, aracı durdurarak içindeki polis memurlarına saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında görevli polis memurlarına mukavemet gösterildiği ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis memurlarının yer aldığı aracı durdurarak, tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve araçtan inen görevlilere saldırıp yaralanmalarına neden olduğu belirlenen şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Şüpheli C.İ. (35) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda yaralanan polis memurları sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.