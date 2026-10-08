Küçükçekmece'de silahlı çatışmada izinli polis memuru ve şüpheli öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı çatışmada izinli polis memuru ve şüpheli öldü, 2 yaralı

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Küçükçekmece\'de silahlı çatışmada izinli polis memuru ve şüpheli öldü, 2 yaralı
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Küçükçekmece'de bir müzikholde saat 03.40 sıralarında çıkan silahlı çatışmada izinli bir polis memuru ve ateş açan şüpheli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken inceleme sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı. Bu sırada içeride olan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru ateş açan kişiye karşılık verdi. Çıkan çatışmada polis memuru ile ateş açan kişi ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı müzikholde inceleme yaptı. İş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışanların da bilgisine başvurdu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı çatışmada izinli polis memuru ve şüpheli öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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