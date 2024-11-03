Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araçla yoldan geçerken başından vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç için cenaze töreni düzenlendi.

Bağlar Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada silahtan çıkan kurşunla başından vurulup ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Muhammed Mutluay'ın cenazesi Sancaktepe'deki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Mutluay için Hacı Ahmet Bıyık Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Mutluay'ın ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Cenaze, daha sonra Ferhatpaşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.