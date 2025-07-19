Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 15 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Burak Ö. (24), Mehmet T. (26) ve Mahsum P. (25), cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken 2 kişi yaralanmıştı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada uzun namlulu silahlarla yakalanmıştı.

Zanlılardan Burak Ö'nün 11, Mehmet T'nin 1, Mahsum P'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlenmişti.