Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletle ters yönde kaçan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 557 bin 662 lira para cezası uygulandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yaptıkları uygulama sırasında plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle ters yöne girerek kaçtı.

Sanal devriye çalışmalarında sürücünün, olay anını kask kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen sürücü, ekiplerce yakalandı.

Sürücüye toplamda 557 bin 662 lira para cezası uygulanırken, kullandığı motosiklet 180 gün süreyle trafikten menedildi.