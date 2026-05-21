Küçükçekmece'de Trafik Polisi Yaralandı - Son Dakika
Küçükçekmece'de Trafik Polisi Yaralandı

21.05.2026 15:15
Küçükçekmece'de müdahale eden trafik polisine başka bir araç çarptı, bacağında üç kırık tespit edildi.

Küçükçekmece'de meydana gelen kazaya müdahale ettiği sırada başka bir otomobilin çarptığı trafik polisi yaralandı. Bacağında üç kırık tespit edilen polis memuru ameliyata alınırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında D-100 karayolu Küçükçekmece Köprüsü yakınlarında, Avcılar istikametinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yaralanmalı bir kazaya müdahale etmek ve yol güvenliğini sağlamak üzere olay yerine sevk edildi. Polis memurları yola duba yerleştirerek önlem aldığı sırada, iddiaya göre dubaların arasından geçen ve bariyerlere sürtünerek ilerleyen bir otomobil, görevli polis memurlarından birine çarptı. Kazada bacağı kırılan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede bacağında üç kırık belirlenen polis memuru ameliyata alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün yapılan testinde alkolsüz olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:15:17.
