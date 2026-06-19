Küçükçekmece\'de Yangın: 10 Yaralı

Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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