Küçükçekmece'de yanlış yöne giren otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu sürücüler yaralandı.
D-100 kara yolu Sefaköy Yanyol'da benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren 06 BZH 448 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi, otomobil de savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren otomobilin çarptığı İETT otobüsünün refüjü aşması, otomobilin de savrulması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Yanlış Yöne Giren Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı - Son Dakika
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.G., A.Y. ve İ.Y.'yi takibe aldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. S.G. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı. Olayın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen toprak kaldırma çalışmaları hala devam ediyor ve günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci, e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi. Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma gibi konularda bilgi verildi. Ahoras Üst Yöneticisi Serkan Koçak, Türkiye'de kadın girişimcilerin oranının düşük olduğunu belirterek, hedeflerinin kadın girişimcilerin işlerini yönetebilecekleri bir platform sağlamak olduğunu söyledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da dahil olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silahlar, cep telefonları, bilgisayarlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?