Küçükçekmece\'de Yanlış Yöne Giren Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı

Esenler'deki Parkta Bulunan Ceninle İlgili Çalışma Yürütülüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.