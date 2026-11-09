Küçükçekmece'de yolda alev alan otomobil kullanılamaz oldu, kimse yaralanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece'de yolda alev alan otomobil kullanılamaz oldu, kimse yaralanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de yolda alev alan otomobil kullanılamaz oldu, kimse yaralanmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece\'de yolda alev alan otomobil kullanılamaz oldu, kimse yaralanmadı
Haber Videosu

Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi'ndeki O-3 Güney Yan Yolu'nda saat 19.30 civarı hareket halindeki otomobil alevlerle kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz duruma geldi ve yangının nedeni araştırılıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi O-3 Güney Yan Yolu'nda çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkKüçükçekmeceİncelemeİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
5 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti Fabrikada üretim durdu 5 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti! Fabrikada üretim durdu
Yine Noa Lang yine olay Bu adamın uslanmaya niyeti yok Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
Beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi Beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi
Almanya’da 56 TL’lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
21:33
Gabriel Sara, Arda Güler’in arkasında ikinci sırada
Gabriel Sara, Arda Güler'in arkasında ikinci sırada
20:59
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
20:53
Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğine dair açıklama
Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama
20:37
Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia’nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
20:24
Burak Yılmaz’ın Fenerbahçe’ye karşı eli kolu bağlanıyor
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 21:37:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de yolda alev alan otomobil kullanılamaz oldu, kimse yaralanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android