Küçükçekmece'deki çökme sonucu yaralı sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki çökme sonucu yaralı sayısı 5'e çıktı

Küçükçekmece\'deki çökme sonucu yaralı sayısı 5\'e çıktı

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altından kurtarılanlar arasında bulunan 6 aylık bir bebek ile babası da sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Böylelikle toplam taburcu edilenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ancak tedavisi devam eden yaralılardan biri yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.

06.06.2024 10:33
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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden bazıları taburcu edilirken, bazılarının tedavileri sürüyor.

Bu kapsamda, 3 Haziran'da hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 3 kişinin ardından Türkmenistan uyruklu 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 oldu.

Öte yandan, tedavisi süren 3 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.

Durumunda iyileşme gözlenen bir yaralı ile kosta kırığı bulunan diğer yaralının tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki çökme sonucu yaralı sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki çökme sonucu yaralı sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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