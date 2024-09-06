Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'deki kafede düzenlenen ve 1 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki kafeye kimliği belirsiz silahlı 3 kişi geldi.
Motosiklet kaskı takan 1 şüpheli kafe girişinde beklerken, yüzlerinde maske olan 2 şüpheli de içeride oturan müşteriye ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan silahlı saldırı kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kafeye giren şüphelilerin oturan kişiye silahla ateş açması, bu sırada kafede bulunan diğer müşterilerin kaçışması yer alıyor.
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