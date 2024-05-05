Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece\'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayın ardından İBB tarafından idari soruşturma başlatılmış ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştı.

05.05.2024 10:09
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Suç, Belediye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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