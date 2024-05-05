Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece\'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.05.2024 12:57
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma savcısı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 1'ini tutuklanması istemiyle, 2 şüpheliyi ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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