Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili şüpheli tahliye edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili şüpheli tahliye edildi

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelinin tahliye edildiği bildirildi.

09.08.2024 18:47
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelinin tahliye edildiği bildirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, 26 Nisan'da, Menekşe Parkı'nda belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşen Eda Nur Gezer'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturmayla ilgili detaylara yer verilen, 5 Mayıs günü şüpheli Furkan K'nin tutuklandığı, diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının tutuklu şüphelisi Furkan K'nin Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesince tahliye edildiği kaydedildi.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan K. tutuklanırken diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrası su birikintisine düşen çocuğun ölümüyle ilgili şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

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