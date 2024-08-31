Küçükçekmece Gölü\'nde mahsur kaldıkları sanılan sporcular kıyıya çıktı

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AVCILAR Küçükçekmece Gölü'nde antrenman yapmak için kanoyla açılan sporcuların mahsur kaldığını sanan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler geldikten bir süre sonra sporcular antrenmanlarını tamamlayıp kıyıya çıktı. Ekiplerin kendileri için geldiğini öğrenen sporcular duruma şaşırarak gülmeye başladı, ekipler ve vatandaşlar ise mahsur kalma olmadığını anlayınca rahat bir nefes aldı.

Avcılar Belediyesi Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi'ndeki kürek takımı sporcuları, akşam saatlerinde antrenman yapmak için kano ile Küçükçekmece Gölü'ne açıldı. Sporcular gölde antrenman yaparken hava karardı. Sporcuları kürek çekerken görenler, gölde mahsur kaldığını ve yardım istediğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Gölü'ne sevk edildi. Ayrıca Fatih İlçesi'ndeki İstanbul İtfaiyesi Şehit Taner Çebi Su Altı Arama Kurtarma İstasyonu'ndan da ekip istendi. Kıyıdan gelişmeleri izleyen ekipler, bir süre sonra sporcuların kıyıya doğru yaklaştığını görünce Su Sporları Merkezi'ne giderek, karaya çıkan sporcularla görüştü. Ekipler ve çevredekiler sporcuların gölde antrenman yaptığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

'HAVA KARARDIĞI İÇİN ÇEVREDEKİLER ENDİŞELENİP, İHBARDA BULUNMUŞ'

Sahildeki ekiplerin kendileri için geldiğini öğrenen sporcular ise şaşkınlık yaşadı, bazı sporcular ise durumu öğrenince gülmeye başladı. Rutin antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Kürek Takımı Antrenörü Kamil Selçuk, "Hava karardığı için halktan birkaç kişi herhalde endişelenip, ihbarda bulunmuş. Ama hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antrenman yaptı ve çıktık. Bu rutin antrenmanımız. Hava artık erken karardığı için herhalde yanlış ihbar olmuş. Gayet sağlıklı bir şekilde sudan çıktık, antrenmanımızı yaptık, duşumuzu alıp evimize gideceğiz. Günümüzde bu havada çok güzel spor yapılıyor. Havanın dalgalı olması çok sorun değil. Bu tekneler zaten dalgalı havalar için tasarlanmış. Hiç kimse endişelenmesin. Emniyet önlemlerimiz yerinde, teknelerimizde can yelekleri gerektiğinde tehlike anında kullanılacak botumuz var, sıkıntımız yok" dedi.