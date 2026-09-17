Küçükçekmece Menekşe Deresi\'nde suda hareketsiz bulunan erkeğin cesedi Adli Tıp\'ta

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, 15 Eylül günü gece saatlerinde Menekşe Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında yürüyenler suda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede suyun üzerindeki kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'SUYA DÜŞEREK VEFAT ETMİŞ'

Cesedi bulunan kişiyi daha önce çevrede gören Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" dedi.