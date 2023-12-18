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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı - Son Dakika
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

TRT 1'de yayınlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinin oyuncu kadrosuna Sezin Akbaşoğulları ve Celal Al dahil oldu. Dizi, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü işgalden kurtarma hikayesini anlatıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı
18.12.2023 - 18:00,
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TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni bölümlerinde Sezin Akbaşoğulları "İsmet Hatun", Celal Al ise "Adsız Bey" rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Prodüksiyonu ve hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor.

Proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Dizide Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın da arasında bulunduğu isimler rol alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı - Son Dakika
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