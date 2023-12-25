Kudüs Latin Patrikhanesi: Filistinlilerin acıları tüm dünyaya haykırıyor

Kudüs Latin Patrikhanesi, "(Filistinlilerin) Onların durmayan acıları, tüm dünyaya haykırıyor. Binlerce insan temel ihtiyaçlarından yoksun, onlar açlar, onlar anlaşılmaz şiddete maruz kalıyorlar." açıklamasını yaptı.

Kudüs Latin Patrikhanesi, Noel nedeniyle "Gece Yarısı Ayini İçin Vaaz" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu düşüncelerim, Filistin'de ve İsrail'de ve tüm bölgede, ayrım gözetmeksizin Gazze'de savaştan etkilenen herkes için. Özellikle yas tutan, gözyaşı döken ve yakınlık ve ilgi bekleyenlere yakınım." ifadesi kullanıldı.

Ailelerinden uzakta tutulan ve yargılanma hakkına sahip olmayan mahkumların anıldığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, savaşta en yakınları dahil olmak üzere her şeyini kaybetmiş, yerlerinden edilmiş, acılara maruz kalan insanlardan uzak olamaz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Aklım Gazze ve iki milyon sakininde. Herkes tarafından bilinen, 'Onlara yer yoktu' ifadesi durumu tanımlıyor. Onların durmayan acıları, tüm dünyaya haykırıyor. Hiç kimse için hiçbir yer ya da hiçbir ev güvenli değil. Binlerce insan temel ihtiyaçlarından yoksun, onlar açlar, onlar anlaşılmaz şiddete maruz kalıyorlar." değerlendirmesi yer aldı.

Sadece fiziksel olarak değil, ulusların kaderine karar verenlerin zihinlerinde de Filistinlilere yer olmadığının vurgulandığı açıklamada, Filistin halkının çok uzun zamandır bu durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "(Filistinliler) Kendi topraklarında yaşamalarına rağmen, sürekli olarak 'onlar için bir yer olmadığını' duyuyorlar. On yıllardır, uluslararası toplumun, altında yaşamak zorunda bırakıldıkları işgali ve sonuçlarını sona erdirecek çözümler bulmasını bekliyorlar." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın birçok yerinde, silah seslerinin, çocukların gözyaşlarının, mültecilerin acılarının, yoksulların feryatlarının ve yas tutan çok sayıda ailenin kederinin, yaşamın ahengini kaybetmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Sevinmek zor görünüyor ve sözlerimiz boş ve geçersiz görünüyor." ifadesi yer aldı.