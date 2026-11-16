Kudüs mahkemesi, eski UCM Başsavcısı Han'a 25 milyon şekel tazminat ödemeye hükmetti - Son Dakika
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Kudüs mahkemesi, eski UCM Başsavcısı Han'a 25 milyon şekel tazminat ödemeye hükmetti

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Kudüs Bölge Mahkemesi, eski UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrailli esir ailelerine 25 milyon şekel (7,7 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti. Şurat HaDin'in esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiği iddiasıyla açtığı davada verilen kararın İngiltere'de icrası hedefleniyor.

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartan eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrailli esirlerin ailelerine 25 milyon şekel (7,7 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin yakınları adına Şurat HaDin örgütü tarafından "Hamas'a uluslararası meşruiyet kazandırmak yoluyla İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmek" iddiasıyla açılan davada mahkeme bugün nihai kararını açıkladı.

Haberde, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında Kasım 2024'te tutuklama emri çıkartan Han'ın, hakkındaki dava bildirimine eylül sonuna kadar cevap vermediği aktarıldı.

Gazetenin haberinde, İsrail mahkemesinin hakimi Eran Shiloh'un, Han aleyhinde tazminatı onayladığı belirtildi.

Davayı açan Şurat HaDin örgütü lideri Nitsana Darshan-Leitner ise tarihi bir karar alındığını öne sürerek, "Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin savcıları ve yargıçları artık hukuka aykırı hareket ederlerse kişisel olarak sorumlu tutulacaklarını, yani kendi ceplerinden ödeme yapacaklarını biliyor." iddiasında bulundu.

Örgüt, İsrail mahkemesinin verdiği kararın Han'ın ikamet ettiği İngiltere'de icrasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Han, Mayıs 2024'te Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

Mart ayında UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

Kerim Han, Şubat 2021'de UCM Başsavcılığına seçilmiş ve 16 Haziran 2021'de yemin ederek Mahkemenin üçüncü savcısı olarak görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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