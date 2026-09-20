Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya Yom Kippur öncesi yaklaşık 100 İsrailli baskın düzenledi - Son Dakika
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Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya Yom Kippur öncesi yaklaşık 100 İsrailli baskın düzenledi

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İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yaklaşık 100 İsraillinin avlularda Talmudik ayin ve dua yaptığı Kudüs Valiliğince açıklandı. Baskının Yom Kippur öncesinde olduğu vurgulanırken Filistin ve Ürdün, kutsal mekana yönelik girişimlere karşı uyardı.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 100 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yaklaşık 100 fanatik İsraillinin Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler ve dualar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınların Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur" (Kefaret Günü) öncesinde yapıldığının altı çizildi.

Netanyahu ve binlerce İsrailli, Burak Duvarı'na baskın düzenlemişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve binlerce fanatik İsrailli dün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'na baskın düzenlemişti.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Netanyahu ve hükümetindeki bazı bakanların Burak Duvarı'na baskın yaptığı, İsrail güçlerinin de Burak Duvarı'nın çevresinde oldukça yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtilmişti.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram dönemi, 21 Eylül'de başlayacak Yom Kippur (Kefaret Günü) ile devam edecek ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot (Çardaklar) Bayramı ve 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı ile sürecek.

Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Müdürlüğünün Harem-i Şerif'in yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinden sorumlu yetkili kurum olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya Yom Kippur öncesi yaklaşık 100 İsrailli baskın düzenledi - Son Dakika
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