Kudüs'teki İslami kurumlar ve Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı

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Kudüs'teki İslami kurumlar ile Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Ben-Gvir'in sinagog inşa etme çağrısına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

İsrailli bakanın Mescid-i Aksa ile ilgili yaptığı açıklamalar ile "pervasız davranışların" reddedildiği açıklamada, bunun, İslam'ın en kutsal 3 mekanından biri olan Mescid-i Aksa'yı işgal etme ve Yahudileştirme planı bağlamında "eşi benzeri görülmemiş bir provokasyon ve terörizm" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İslam ülkelerinin Mescid-i Aksa'yı baskınlar ve Yahudileştirme eylemlerinden kurtarma görevini yerine getirmemesi nedeniyle son dönemde mescide yönelik ihlallerin arttığı belirtildi.

İsrail hükümeti, 2 milyar Müslümanın hassasiyetlerini hiçe sayan ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine saygı göstermeyen fanatik Yahudileri korumakla suçlandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ben-Gvir'in açıklamaları kınanarak, bunun, uluslararası hukukun ihlali ve kabul edilemez bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Ürdün'ün, İsrailli aşırı sağcı bakanın, aşırılık politikasını körükleyen, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü ve kutsal mekanları değiştirmeye çalışan açıklamalarını reddettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, kutsal mekanlara yönelik saldırıların durması için gereken tüm tedbirleri alacağı ve bu bağlamda uluslararası mahkemelerde dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığı aktarıldı.