Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı - Son Dakika
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Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve İsrail bayrağı açmasını şiddetle kınadı. Konsey, baskınların artarak devam ettiğini ve Müslümanların ibadetlerinin engellendiğini belirterek, İslam ve Arap ülkelerine Tel Aviv yönetimine baskı uygulama çağrısı yaptı.

14.05.2024 18:47
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Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı.

Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 423'ü sabahın erken saatlerinde olmak üzere 526 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin baskınlar sırasında 4 kez İsrail bayrağı açtığına işaret edilen açıklamada, "Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, radikal Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını sırasında yaptıkları kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yahudi yerleşimcilerin baskınlarda ayrıca şarkılar söylediği ve dans ederek kışkırtıcı tavırlar sergilediklerine işaret edilen açıklamada, tüm bunların İsrail polisi himayesinde gerçekleştiği ve Müslümanların ibadet için girişlerinin engellendiği aktarıldı.

İsrailli yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yahudilerin son günlerde Mescid-i Aksa aleyhinde çağrılar yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskınların da İsrailli radikal yetkililer ile medyanın Aksa aleyhindeki tahrik edici çağrıları doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

İslam ve Arap ülkelerine Mescid-i Aksa'ya yönelik sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Aksa'ya yönelik ihlallerin son bulması için Tel Aviv yönetimine baskı uygulanması talebinde bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Beyadenu for the Temple Mount" adlı aşırı sağcı örgüt mensubu fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın sırasında Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açtığı görülmüştü.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı - Son Dakika

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