Kudüs Valiliği'nden İsrail'e Tepki

Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesini askeri tesise dönüştürme planını, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Valilik, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA arazisinde askeri müze, askere alım ofisi ve Savunma Bakanlığı yerleşkesi kurma planını onaylamasının tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın 1946 tarihli BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıklarına Dair Sözleşme ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni doğrudan ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, projenin Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından hazırlanan planla, yaklaşık 36 dönümlük BM arazisinin ihale açılmaksızın Savunma Bakanlığına tahsis edildiği aktarılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan kararları iptal etmemesi halinde Uluslararası Adalet Divanına sevk edilmesi için acil adım atılması talep edildi.