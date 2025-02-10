Kufra'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kufra'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Libya'nın Kufra kentinde düzenlenen operasyonda 28 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

10.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde yapılan operasyonda, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri alıkoyduğu binada 28 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kufra kentinde insan kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, çetenin düzensiz göçmenleri alıkoyduğu binaya düzenlediği baskında 76 düzensiz göçmeni kurtardığı, 28 göçmenin de cesedine ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, insan kaçakçılığı çetesine üye üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden birinin Libyalı ikisinin de yabancı uyruklu olduğu, söz konusu binada düzensiz göçmenlere insanlık dışı işkenceler yapıldığı belirtildi.

Cesetlerin, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. ???????

Libya Başsavcılığı, ocak ayı başında ülkenin doğusundaki İcharra kentinde insan kaçakçılığı çetelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve bir çiftlikte son derece kötü şartlarda tutulan 263 Afrika uyruklu düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Göçmenler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Dünya, Libya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kufra'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kufra'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.