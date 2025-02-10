Kufra'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde yapılan operasyonda, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri alıkoyduğu binada 28 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kufra kentinde insan kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, çetenin düzensiz göçmenleri alıkoyduğu binaya düzenlediği baskında 76 düzensiz göçmeni kurtardığı, 28 göçmenin de cesedine ulaştığı aktarıldı.
Açıklamada, insan kaçakçılığı çetesine üye üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Gözaltına alınan 3 kişiden birinin Libyalı ikisinin de yabancı uyruklu olduğu, söz konusu binada düzensiz göçmenlere insanlık dışı işkenceler yapıldığı belirtildi.
Cesetlerin, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. ???????
Libya Başsavcılığı, ocak ayı başında ülkenin doğusundaki İcharra kentinde insan kaçakçılığı çetelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve bir çiftlikte son derece kötü şartlarda tutulan 263 Afrika uyruklu düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.
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