Küfürleşme Sonrası Cinayet: 18 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde küfürleşme nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıl hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.Ç.Z. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum Ağırman'ın, 26 Kasım 2021'de kumar oynayan sanık Ö.Ç.Z'nin amcası A.Z. ile küfürlü konuştuğu, bu olay sonrası sanık Ö.Ç.Z. ile Ağırman'ın tartıştığını belirtti.

Savcı ayrıca ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mazlum Ağırman'ın bıçakla Ö.Ç.Z'yi yaraladığı, sanığın ise tabancayla 2 el ateş ederek Ağırman'ı öldürüp kaçtığını bildirerek, Ö.Ç.Z'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması alınan sanık Ö.Ç.Z, olayın aniden meydana geldiğini söyledi.

Mazlum Ağırman'ın amcasına küfredince aniden kavga çıktığını belirten Ö.Ç.Z, "Oradakiler araya girdi. Fakat Mazlum halen küfretmeye devam etti. Aileme küfrettiği için tahrik oldum ve masadaki silahı alıp ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık Ö.Ç.Z'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 16 yıla indirdi. Heyet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum Ağırman, 26 Kasım 2021'de kumar oynayan Ö.Ç.Z'nin amcası A.Z. ile küfürlü konuştuğu gerekçesiyle tartışmıştı. Daha sonra çıkan kavgada Mazlum Ağırman'ı, Ö.Ç.Z. tabancayla öldürmüştü. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanan zanlı Ö.Ç.Z. 28 Şubat'ta tutuklanmıştı.