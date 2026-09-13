Kuğulu Park\'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor

Başkent'in simge noktalarından Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 kuğu yavrusu, sağlıklı gelişimleri için anne ve babalarıyla ayrı bölümde tutuluyor, özel yem ve yeşil yapraklı sebzelerle besleniyor.

Kent yaşamının içinde ziyaretçilere doğayla iç içe bir ortam sunan parkta, 14 yetişkin ve 4 yavru olmak üzere toplam 18 kuğu bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 aylık kuğu yavruları, anne ve babalarıyla kendilerine ayrılan bölümde yaşamlarını sürdürüyor.

Parkın ilgi odağı olan yavruların beslenmelerinde, gelişimlerine uygun hazırlanan özel yemlerin yanı sıra marul ve benzeri açık yeşil yapraklı sebzeler kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı görev yapan Uzman Veteriner Onur Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuğulu Park'taki kuğuların günlük bakımlarının her sabah düzenli olarak yapıldığını, beslenme programlarının yaş gruplarına göre belirlendiğini anlattı.

Yüksel, 1,5 aylık kuğuları ayrı bir bölümde anne ve babalarıyla beraber tuttuklarını, hepsi bir arada olduğunda yavruların zarar görme olasılığının bulunduğunu söyledi.

Kuğuların beslenme sürecine ilişkin Yüksel, "Özel yaptırdığımız yem formülasyonundan yararlanıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde beslenip büyüyeceği, gelişimlerini tamamlayacağı şekilde, onlara göre formüle edilmiş yem kullanmaktayız." dedi.

Yüksel, kuğuların doğal yaşamlarında yeşil su yosunlarıyla beslendiğini, parkta da bunu bir miktar sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, bunun haricinde marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri tercih ettiklerini kaydetti.

"Açık büfe gibi yemlerini sunuyoruz"

Yaş grubuna göre kuğulara beslenme programı uyguladıklarını ifade eden Yüksel, sabah bakımları yapıldıktan sonra kuğuların yemlerinin özenle verildiğini belirtti.

Kuğuların beslenme düzeninin yalnızca belediye ekiplerinin bakım çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, parkı ziyaret eden vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Açık büfe gibi yemlerini sunuyoruz. Onların ihtiyaçları olan vitaminlerini yemlerinden alıyorlar. Gelişim sürecini de ona göre takip ediyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımıza çok büyük bir iş düşüyor. Bizlerin tükettiği rafine un ve şeker türü olan ekmek, simit, cips, kraker gibi yiyecekler kuğular için inanılmaz zararlı. Bu tür beslenmeleri ömürlerini kısaltıyor. Ömürlerini kısalttığı gibi üreme faaliyetlerinin de önüne geçiyor ve hayvanların gelişimleri de bozulmaya başlıyor. Vatandaşlarımızdan ricam bizlerin vermiş olduğu hariç hiçbir şey vermemeleridir."