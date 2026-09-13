Kuğulu Park'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuğulu Park'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor

Kuğulu Park\'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent'in simge noktalarından Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 kuğu yavrusu, sağlıklı gelişimleri için anne ve babalarıyla ayrı bölümde tutulup özel yem ve yeşil yapraklı sebzelerle besleniyor.

Başkent'in simge noktalarından Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 kuğu yavrusu, sağlıklı gelişimleri için anne ve babalarıyla ayrı bölümde tutuluyor, özel yem ve yeşil yapraklı sebzelerle besleniyor.

Kent yaşamının içinde ziyaretçilere doğayla iç içe bir ortam sunan parkta, 14 yetişkin ve 4 yavru olmak üzere toplam 18 kuğu bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 aylık kuğu yavruları, anne ve babalarıyla kendilerine ayrılan bölümde yaşamlarını sürdürüyor.

Parkın ilgi odağı olan yavruların beslenmelerinde, gelişimlerine uygun hazırlanan özel yemlerin yanı sıra marul ve benzeri açık yeşil yapraklı sebzeler kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı görev yapan Uzman Veteriner Onur Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuğulu Park'taki kuğuların günlük bakımlarının her sabah düzenli olarak yapıldığını, beslenme programlarının yaş gruplarına göre belirlendiğini anlattı.

Yüksel, 1,5 aylık kuğuları ayrı bir bölümde anne ve babalarıyla beraber tuttuklarını, hepsi bir arada olduğunda yavruların zarar görme olasılığının bulunduğunu söyledi.

Kuğuların beslenme sürecine ilişkin Yüksel, "Özel yaptırdığımız yem formülasyonundan yararlanıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde beslenip büyüyeceği, gelişimlerini tamamlayacağı şekilde, onlara göre formüle edilmiş yem kullanmaktayız." dedi.

Yüksel, kuğuların doğal yaşamlarında yeşil su yosunlarıyla beslendiğini, parkta da bunu bir miktar sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, bunun haricinde marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri tercih ettiklerini kaydetti.

"Açık büfe gibi yemlerini sunuyoruz"

Yaş grubuna göre kuğulara beslenme programı uyguladıklarını ifade eden Yüksel, sabah bakımları yapıldıktan sonra kuğuların yemlerinin özenle verildiğini belirtti.

Kuğuların beslenme düzeninin yalnızca belediye ekiplerinin bakım çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, parkı ziyaret eden vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Açık büfe gibi yemlerini sunuyoruz. Onların ihtiyaçları olan vitaminlerini yemlerinden alıyorlar. Gelişim sürecini de ona göre takip ediyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımıza çok büyük bir iş düşüyor. Bizlerin tükettiği rafine un ve şeker türü olan ekmek, simit, cips, kraker gibi yiyecekler kuğular için inanılmaz zararlı. Bu tür beslenmeleri ömürlerini kısaltıyor. Ömürlerini kısalttığı gibi üreme faaliyetlerinin de önüne geçiyor ve hayvanların gelişimleri de bozulmaya başlıyor. Vatandaşlarımızdan ricam bizlerin vermiş olduğu hariç hiçbir şey vermemeleridir."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuğulu Park'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:09:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuğulu Park'ın 4 yavru kuğusu özel yem ve yeşil sebzeyle büyütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement