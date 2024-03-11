Kuğulu Park'ın yeni dünyaya gelen yavru siyah kuğularına yoğun ilgi
ANKARA - Başkentin simge parkında dünyaya gelen 5 siyah yavru kuğu ilgi odağı oldu.
Başkent Ankara'nın kuğuları, kazları ve ördekleriyle bilinen Kuğulupark, yeni misafirlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Parkın simgelerinden olan siyah kuğuların 5 yavrusu vatandaşların ilgi odağı oldu. 8 Mart tarihinde dünyaya gelen yavrular park sakinleri arasındaki yerlerini aldı. Anne kuğunun yavrularıyla ilgilenmesi ise görenleri gülümsetti.
Ankara'nın simge parkına her gün yürüyüş yapmaya geldiğini söyleyen Aytuğ Tunca, yavru kuğuları merak edip görmeye geldiğini söyledi. Parkın ve kuğuların kendisi için neşe kaynağı olduğunu dile getiren Tunca, "Yaşamın en güzel varlıklarından bir tanesi. Suda yüzmek çok güzel ben de zaten suyu çok sevdiğim için onları görmek istedim. İnşallah neşeyle burada herkesi çeker ve sevgiyle büyürler. İnsanlara sevginin dersini de bu varlıklar yardımıyla en güzel şekilde verebiliriz. Onları seviyorum, sık sık da ziyarete geleceğim. Yavrular çok çabuk büyüyorlar" dedi.
Öte yandan görevlilerce ziyaretçilere, yavruların sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi için yiyecek atılmaması uyarısında da bulunuldu.
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