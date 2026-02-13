Kula-Alaşehir Yolu Projesi İmzalandı

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula-Alaşehir kara yolunun fiziki standartlarını yükseltecek projenin sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yolun genişliğinin artırılarak standartlarının yükseltileceğini ifade etti.

Mevcut durumda ortalama 5-6 metre olan yolun projeyle 10 metreye çıkarılacağını belirten Baybatur, "Bakanlığımız 26 Aralık 2025'te ihalesi yapılan Kula-Alaşehir yolunun 10 Şubat 2026'da yüklenici firmayla sözleşmesini imzaladı. Yaklaşık 1,2 milyar lira bedelli projenin, çalışma sezonunun açılmasıyla şantiye kurulumu sonrası yapımına başlandı." ifadelerini kullandı.

Baybatur, AK Parti iktidarları döneminde Manisa'nın ulaşım altyapısında önemli yatırımların hayata geçirildiğini, kentte bölünmüş yollar, sıcak asfalt çalışmaları ve yeni projelerle ulaşım ağının güçlendirildiğini kaydetti.