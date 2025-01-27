Kula'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyitali Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. (24), Enis Muhammet B. (28) ile Onur Ş'yi (28) çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesine gittiği öğrenilen Enis Muhammet B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.