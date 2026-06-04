Kula'da Pompalı Tüfekli Kavga: 2 Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavganın ardından yaşanan pompalı tüfekli saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.K., mahkemece tutuklanırken, Ö.O ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen A.K. (35) ile Muhammet Kutluay (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. A.K., yanındaki Ö.O. ile birlikte motosikletle olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine dönen A.K., motosikletten inip, yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Kutluay'a ateş etti. Kahvehanenin önündeki Kutluay ile yakında duran ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen Halit Tokul (55) bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale ederken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDILAR

Saldırının ardından kaçan şüpheliler A.K. ve Ö.O.'nun yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Ö.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan Muhammet Kutluay'ın tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürerken, diğer yaralı Tokul ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),