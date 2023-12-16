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Kula'daki jeotermal serada ilk fideler dikildi - Son Dakika
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Kula'daki jeotermal serada ilk fideler dikildi

Kula ilçesinde yapımı tamamlanan jeotermal serada ilk fidelerin dikimi gerçekleştirildi.

Kula\'daki jeotermal serada ilk fideler dikildi
16.12.2023 - 22:48,
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Kula ilçesinde yapımı tamamlanan jeotermal serada ilk fidelerin dikimi gerçekleştirildi.

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında Zafer Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kula Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen jeotermal sera projesinde yıllık yaklaşık 2 bin ton üretim yapılması hedefleniyor.

İlk fidelerin dikimi için yapılan törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula için jeotermal suyun çok önemli olduğunu belirterek, "Yıllarca bakılmış geçilmiş ama artık Kulalı bu suyu değerlendirecek. Kula'nın domatesini, Türkiye'nin dört bir tarafına, dünyanın dört bir tarafına ihraç edeceğiz." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da jeotermal kaynakların kullanımı sayesinde bu bölgenin seracılığın merkezi haline geleceğini belirterek, "Yapılan bu örnek proje sayesinde 'Su akıyor, Kulalı bakıyor' tabiri ortadan kalkacak, inşallah şimdiden sonra bu su ekonomiye kazandırılacak." diye konuştu.

Daha sonra ilk domates fideleri toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik, Spor, Son Dakika

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