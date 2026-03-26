Kulak Kanalında Uyuşturucu Bulundu

26.03.2026 21:15
Kayseri'de polis, zanlının kulak kanalında uyuşturucu madde buldu. Zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin durdurduğu bir zanlının kulak kanalında gizlediği uyuşturucu madde hastanede çıkartıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri bir uygulama sırasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Polislerce Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç'nin (38) kulak kanalına saklanmış 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Polis, Son Dakika

