Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki İİT Filistin 6\'lı Komitesi\'nde konuştu

Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki İİT Filistin 6'lı Komitesi'nde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İİT Filistin 6'lı Komitesi'nin New York'ta yapılan toplantısına katıldı. Bakanlığın X hesabından aktarıldığına göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında düzenlenen bu toplantıda bir konuşma yaptı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'taki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6'lı Komite Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen İİT Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu" denildi.
Kaynak: ANKA
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