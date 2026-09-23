Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi'yle görüştü - Son Dakika
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Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi'yle görüştü

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Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi\'yle görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta iki ayrı görüşme yaptı. Katar Devlet Bakanı Al-Khulaifi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri, BM Sudan Özel Temsilcisi Haavisto ile Sudan'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile New York'ta görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlık tarafınan yapılan bir başka paylaşımda da Kulaklıkaya'nın, yine BM 81'inci Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta görüştüğü ve görüşmede, Sudan'daki güncel gelişmelerin gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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