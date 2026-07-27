Kulaklıkaya Litvanya Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Litvanya'nın Büyükelçisi Janukonis'i kabul etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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