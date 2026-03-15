Külliye'de Mehteran Konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konser verdi.

Beştepe Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen konserde, "Plevne Marşı, "Hücum Marşı" ile "Ölürüm Türkiye'm" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi çok sayıda eser seslendirildi.

Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik etti.

Eşi ve mehteran kostümü giyen 2,5 yaşındaki oğluyla konseri dinleyen Esat Uzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan etkinliklerinin çok keyifli geçtiğini, çocuklar için birçok etkinlik içerdiğini söyledi.

Oğlu Furkan Çınar Uzar'ın özellikle mehteran hayranı olduğunu anlatan Uzar, "Biz özellikle mehter etkinliklerine katılmayı tercih ediyoruz. Hiçbir mehter etkinliğini kaçırmadık. Oğlum 2 yaşından beri mehter hayranı, TSK'nın mehterine katıldık. Bugün de Jandarma Genel Komutanlığımızın konserine iştirak ettik. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.