Kültür AŞ Müdür Yardımcısına GPS Takibi - Son Dakika
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Kültür AŞ Müdür Yardımcısına GPS Takibi

26.06.2026 15:06
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı'nın otomobilinde GPS takip cihazı bulundu, soruşturma sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın, Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otomobilinde yapılan incelemede GPS takip cihazı bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın otomobilinde inceleme yaptı.

İncelemede, otomobilde GPS takip cihazı tespit edildi.

GPS cihazının araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür AŞ Müdür Yardımcısına GPS Takibi - Son Dakika

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