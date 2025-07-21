Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi Üsküdar'da - Son Dakika
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Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi Üsküdar'da

21.07.2025 03:15
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Üsküdar'da Türk dünyasından sanatçıların yer aldığı 1. Uluslararası Kültür Bağları etkinliği yapıldı.

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İstanbul Yörük Türkmenler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "1. Uluslararası Kültür Bağları Halk Oyunları Gösterisi" Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Türk dünyasından sanatçıların yer aldığı programda konserler, ikramlar, sahne gösterileri izleyiciye sunuldu.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Usta, belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerine devam ettiklerini belirterek, "Birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yedi ayrı Türk dünyası ülkelerinden hemşerilerimiz, soydaşlarımız gelmiş. Onları misafir ettik. Onların folklorlarını, kültürlerini izledik. Çok güzel oldu." dedi.

Usta, Üsküdar Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini dile getirerek, "Dünyanın her tarafından insanları misafir etmek isteriz. Kültürlerimizi yaşatmak için Üsküdar'da yaklaşık 950 sivil toplum kuruluşu var. Onlarla işbirliği halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası kardeşliği"

Uluslararası Türk Dünyası Tomris Hatun Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova da etkinliğin açılışını eylül ayında yapmayı düşündüklerini, fakat bugün böyle bir konser düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, etkinliğe Gürcistan grubu da dahil olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıların olduğunu söyledi.

Baizhanova, Tomris Hatun'un tarihte yer alan bir kadın kraliçe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mücadeleci, savaşçı bir kadın. Hakkı arayan bir adalet savaşçısı. Ben de kendimi öyle görüyorum ve derneğimize böyle bir ad verdik. Çok farklı ülkelerden güzel bir ekip kurduk. Hem Türk cumhuriyetlerinden hem Rusya'dan insanlar var. Bugün beni kırmadılar ve gönüllü olarak geldiler. Böyle güzel, muhteşem bir konsept gerçekleştirdik. Hem konserimiz hem açılışımızı yaptık. Türkiye'ye de çok minnettarız."

Daha önce de çeşitli etkinlikler yaptıklarını paylaşan Baizhanova, "Bundan sonra daha da güzel programlar yapacağız. Hep beraberiz ve birlikte güçlüyüz. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Programa sivil toplum yöneticileri, muhtarlar ve çeşitli ülkelerden konuklar katıldı.

Kaynak: AA

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