Kültür Emek-Sen, Birleşik Kamu-İş'e Katıldı - Son Dakika
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Kültür Emek-Sen, Birleşik Kamu-İş'e Katıldı

18.06.2026 12:10
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Kültür Emekçileri Sendikası, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na katıldı. Birliktelik vurgulandı.

(ANKARA) - Kültür Emekçileri Sendikası, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na katıldı. Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Kültür Emek-Sen'in hem de kültür alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, son dönemlerde yok edilmeye çalışılan kültürel zenginliğimizin mücadele alanında var edilmesi ve yaşatılması açısından bu birlikteliği önemsiyoruz" dedi.

Kültür Emekçileri Sendikası'nın (Kültür Emek-Sen), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na katılımı dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Birleşe birleşe büyüyeceğiz ve birleşe birleşe Türkiye'deki emekçilerin hak ettikleri değeri almasına, hak ettikleri yerlerde bulunmasına katkı sağlayacağız. Ülkemizin patronların ülkesi değil, emekçilerin ülkesi olması; patronların dediğinin değil, emekçilerin sözünün geçmesi; ülkenin zenginliklerinin yalnızca üç-beş patron tarafından paylaşılmadığı, milyonlarca üretenin, milyonlarca hizmet verenin ve bu ülkenin varlığıyla ülkemizi onurlandıran insanların eşit bir paylaşım düzeninde hak ettiği değeri aldığı bir ülke olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşabileceğine inanarak bütün arkadaşlarımıza ve dostlarımıza çağrıda bulunduk. Bu çağrılarımızdan birine bugün burada bulunan Kültür Emek-Sen Sendikamızın değerli başkanı ve yöneticileri olumlu yaklaştı, olumlu yanıt verdi. Bizlerle bir araya gelerek bu sürecin birlikte nasıl örülebileceğini değerlendirdik. Bünyemizde bulunan Kültür-İş Sendikası ile birlikte nasıl bir mücadeleye katkı sunulabileceği konusunda ortak bir mücadele anlayışında buluştuk."

Bu nedenle bir arada olmanın mücadelemize güç katacağına inanıyoruz. Hem Kültür Emek-Sen'in hem de kültür alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, son dönemlerde yok edilmeye çalışılan kültürel zenginliğimizin mücadele alanında var edilmesi ve yaşatılması açısından bu birlikteliği önemsiyoruz. Sahadaki mücadelemizde bazen sözlerimizin yetersiz kaldığı durumlarda, sanat ve kültür aracılığıyla anlatma yolunu da seçeceğiz. Bu noktada bizlerle birlikte olmaya karar verdikleri için Kültür Emek-Sen Sendikamıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

"EMEKÇİLER VE İŞÇİLER BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAK"

Kültür Emek-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya da şöyle konuştu:

"2019 yılında Kültür Emekçileri Sendikası olarak yola çıktık. Ancak mücadelemizi daha büyük bir kitleye taşımamız gerektiğini düşündük. Bu ülkenin koşullarında hedeflerimize ulaşabilmek için bir konfederasyon çatısı altında yer almanın gerekli olduğuna inandık. Değerli Genel Başkanımız başta olmak üzere, Birleşik Kamu-İş ailesi bizimle birlikte yürümeyi kabul etti. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun ilk göstergesini de geçtiğimiz aylarda gördük. Sayın Genel Başkan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bizzat sahnede opera sanatçılarının sorunlarını dinledi. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan çeşitli sorunları, sanatçıların ve teknik personelin maaşlarını, seyyanen zamları, intibak problemlerini ve 4/B'den 4/A'ya geçen çalışanların yaşadığı sıkıntıları arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdi. Bu sorunların nasıl çözülebileceği, emekçilerle birlikte mücadelenin nasıl yürütülebileceği konusunda ortak bir anlayışa vardık. Önümüzdeki süreç, sabır ve mücadele gerektiren zorlu bir süreç olacak. Ancak biz biliyoruz ki emekçiler ve işçiler birleşe birleşe kazanacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kültür Emek-Sen, Birleşik Kamu-İş'e Katıldı - Son Dakika

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