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Kültür Şehirlerin Altın Dokusudur

Kültür Şehirlerin Altın Dokusudur

Laia Gasch, Brand Week İstanbul'da kültürün şehirler için önemini vurguladı ve bağ kurma gücünü anlattı.

06.11.2024 17:46
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Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch, "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul'a konuk oldu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte "Kültür, şehirler için altın bir doku mudur?" başlıklı konuşma yapan Gasch, kültürün şehir hayatının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Gasch, kültürün günlük hayatın her yerinde olduğunun altını çizerek, olsa da olmasa olur denebilecek değil sahip olunması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.

Kültürün varlığının önemine işaret eden Gasch, "Kültürün değerini test etmenin kolay bir yolu var. Şu anda herkesi kültürün olmadığı bir dünya hayal etmeye davet ediyorum. Müziksiz, sanatsız, tiyatrosuz, filmsiz, video oyunsuz bir dünya hayal edin. Hayatlarımızın ne kadar fakirleşeceğini hayal edin. Dünya genelinde iyi haber şu ki kültürün ve yaratıcı endüstrilerin değeri daha iyi anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Laia Gasch, büyük şehirlerin kültürde iddialı olması gerektiğini ve kültürün çok çeşitli şekillerde fayda sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültür, istihdam oluşturur ve ekonominin hızla büyüyen bir parçasıdır. Bir zamanlar beğenilmeyen mahalleleri yeniden canlandırır ve yaşanabilir alanlara dönüştürür. Turizmi kendine çeker. Bir şehrin, vatandaşlar için gurur sembolü olan uluslararası projeksiyonu, derinliği ve özgünlüğü olan kimliğini ortaya çıkarır. Bizi sağlıklı ve mutlu kılar. Bizi şehrimize bağlı aktif vatandaşlara dönüştürür."

"Dijital dünyamızda insani bağlar önem kazanıyor"

Kültürün insani bağlarla ilgili olduğuna dikkati çeken Gasch, "Araştırmalar bağ kurmanın daha uzun ve daha mutlu yaşamamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Yani bir tiyatro oyununu birlikte izlediğimizde hepimiz aynı anda bir hikayeyi deneyimliyoruz. Bir müzik festivaline gittiğimizde, ki bunu yüzlerce, bazen binlerce insanla paylaşıyoruz, bu bir bağ oluşturur, insanlar arasında bağlantılar kurar. Dijital dünyamızda insani bağlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Kültürümüz derin bir düzeyde kimlikle ilgili. Kültür, birbirimize kendimiz hakkında anlattığımız hikayelerdir. Herkesin aynı kahveyi içtiği ve aynı spor ayakkabıyı giydiği küreselleşmiş bir dünyada kimlik çok önemli. Kültürümüz şehirlerimizi farklı kılan, bizi diğerlerinden ayıran şeydir. Kültür şehre benzersiz bir kimlik kazandırır." dedi.

Laia Gasch, kültürün gerçek insani bağlar sayesinde insanları özel kılabildiğini aktararak, "Kültür kimliklerimizi oluşturan ama daha da önemlisi kendimizi ve şehirlerimizi yeniden hayal etmemize yardımcı olan şeydir. Yeni gerçeklikler inşa etmemize yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Hayal gücünün başarılı olması için şehirlerde kültürün beslenmesi ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Gasch, "Şehirlerimizde, kültürün dönüşüm gücünün kilidini açmak hepimizin ortak görevidir. Özetle kültür altın bir dokudur, insani bir bağdır, ayırt edici bir kimliktir, ekonomik bir güç merkezidir ve yeniden hayal etmenin bir yoludur." diye konuştu.

Bu yıl 12. kez düzenlenen Brand Week Istanbul, 8 Kasım'a kadar, alanında öncü isimleri konuk edecek.

Kaynak: AA

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