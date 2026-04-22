Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların barış, kardeşlik ve ortak değerler etrafında yetişmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Ersoy, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin tarihinde dönüm noktaları bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti için bu dönüm noktasının 23 Nisan 1920 olduğunu vurguladı.

Ersoy, 23 Nisan'da, millet iradesinin tarih sahnesine güçlü şekilde çıktığını, "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun" ilan edildiğini söyledi.

23 Nisan'ın büyük emaneti yarınlara taşıyacak çocuklara ithaf edilen eşsiz bir gün olduğunu anımsatan Ersoy, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramın, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz bir inancın ifadesi olduğunun altını çizdi.

Ancak bu yıl 23 Nisan'ın coşkusunun, yüreklerde derin bir hüzünle yaşandığına işaret eden Ersoy, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarımıza ve yavrularımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılar, doğrudan doğruya milletimizin vicdanını ve geleceğini hedef almıştır. Çocuklarımızın güvenliğine yönelen bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor, hayatını kaybeden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu toprakların binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan en güçlü bağın çocuklar olduğuna inandıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, çocuklarımızın barış, kardeşlik ve ortak değerler etrafında yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canını siper eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çocuklarımızın güven içinde, umutla gülümsediği, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum."