(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile biraraya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve beraberindeki heyet ile biraraya geldiğini belirtti.

Ersoy, "Sayın Görmez'in uzun yıllara dayanan ilmi tecrübesiyle üstlendiği bu görevde, çalışma arkadaşlarıyla birlikte yetiştireceği gençlerin ilim, kültür ve sanat hayatımıza kıymetli katkılar sunacağına inanıyorum. Sayın Hocamıza ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadesini kullandı.