Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

23.10.2024 20:16
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin, " Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum." dedi.

Ersoy, Macaristan Milli Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen programa katıldı.

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, bugün ülkede hain bir terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak,"TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu hain terör saldırısında yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum." diye konuştu.

Konuşmasına İngilizce olarak devam eden Ersoy, "Yüz Yıllık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla kutlanan Türk-Macar Kültür yılı boyunca, "100. yılda 100 etkinlik" gerçekleştirme hedefiyle yola çıktıkları bu süreçte her iki ülkede kültür ve sanat değerlerinin seçkin etkinliklerle, prestijli mekanlarda deneyimleme şansı bulduklarını dile getirdi.

"Türk-Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için her türlü çabanın içinde olmaya hazırız"

Bakanlık olarak yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmalarla bugüne dek Macaristan'da 100'ü aşkın etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerde 800'e yakın kültür sanat insanının görev aldığını ifade eden Ersoy, "Aynı şekilde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli şehirlerinde, Macaristan'ın zengin kültürünü tanıtan birbirinden güzel etkinliklere halkımızın büyük ilgi gösterdiğine de memnuniyetle şahit oluyoruz. Her fırsatta vurguladığımız gibi, Türk-Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için her türlü çabanın içinde olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, iki ülkenin ortak tarihinin doğasına adanmış, Macar Operası ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının, Türk ve Macar solistler ile sahne alacağı "Macar Bestecileri Konseri"nde emeği geçenleri de tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçinin şahsında tüm Macar halkının ve Macaristan'ın Milli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, dost ülkemizin kalkınma ve refahının devamı için iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Macaristan arasında köklü bağlardan gelen dostluk ilişkilerimizin, kültürün ve sanatın kucaklayıcı dokusuyla, önümüzdeki yıllarda güçlenerek devamını diliyor, hepinize en içten selamlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi Açıklaması - Son Dakika

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