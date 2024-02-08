Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, turizm sektöründeki gelişmeler, Türkiye'nin rekabet gücü, 2024 yılına ilişkin beklentiler ve turizm gelirlerinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Turizmde 2023'ün rekor yılı olduğunu belirten Ersoy, 2024'te ise 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini aktardı.
Bakan Ersoy, yeni dönemde turizmde yeni pazarlara konsantrasyonlarını arttıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Turizmde ülkemiz bu yıl rekorlara imza attı. Ziyaretçi sayısı 56.7 milyon kişi olurken 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz. Her geçen sene kendi rekorumuzu geride bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."
"Arkeolojik çalışma sayısı rekor düzeye ulaştırılacak"
Arkeolojinin turizmde sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, arkeolojide altın çağı başlattıklarını vurguladı.
Mehmet Ersoy, 2021'de 670 olan yıllık arkeolojik çalışma sayısını dünyada rekor bir düzeye ulaştırarak 800'e çıkaracaklarını, son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye'de ne yapıldıysa 4 yılda o kadar iş yapacaklarını dile getirdi.
Türkiye'de yeni bir uygulama olarak gece müzeciliğini başlattıklarını sözlerine ekleyen Ersoy, sürdürülebilir turizm politikaları açısından çok önemli bir husus olan şehir paydaşlarının turizmden pay alabilmelerini sağlayan bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırdıklarını aktardı.
"Türkiye birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip"
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Türkiye'nin birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, geniş bir yelpazede yer alan ürün ve hizmet arzı ile çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye yapılan ihracatın her geçen gün arttığını söyledi.
Turizm sektörünün ihracat gelirlerine oranının yüzde 21 olduğunu dile getiren Çakar, başta döviz gelirleri olmak üzere, istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlamasının dünya genelinde sektörün cazibesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini ifade etti.
Alpaslan Çakar, küresel ekonomideki zorluklara rağmen turizm ve diğer hizmet gelirlerindeki artışın olumlu bir seyir izlediğinin altını çizerek, "Bankacılık sektörü olarak başta turizm olmak üzere döviz kazandıran, istihdam artışı sağlayan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.
Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?