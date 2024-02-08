Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek turizm sektöründeki gelişmeleri, Türkiye'nin rekabet gücünü, 2024 hedeflerini ve turizm gelirlerinin artırılması için yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ersoy, 2023'te rekor kıran turizm sektörünün 2024'te 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediğini belirtti. Ayrıca, arkeolojik çalışmaların sayısının artırılacağını ve gece müzeciliği gibi sürdürülebilir turizm politikalarının yaygınlaştırılacağını ifade etti. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise turizm sektörünün Türkiye'nin ihracat gelirlerine önemli katkı sağladığını ve bankacılık sektörünün bu sektörlere destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

08.02.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, turizm sektöründeki gelişmeler, Türkiye'nin rekabet gücü, 2024 yılına ilişkin beklentiler ve turizm gelirlerinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Turizmde 2023'ün rekor yılı olduğunu belirten Ersoy, 2024'te ise 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini aktardı.

Bakan Ersoy, yeni dönemde turizmde yeni pazarlara konsantrasyonlarını arttıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmde ülkemiz bu yıl rekorlara imza attı. Ziyaretçi sayısı 56.7 milyon kişi olurken 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz. Her geçen sene kendi rekorumuzu geride bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

"Arkeolojik çalışma sayısı rekor düzeye ulaştırılacak"

Arkeolojinin turizmde sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, arkeolojide altın çağı başlattıklarını vurguladı.

Mehmet Ersoy, 2021'de 670 olan yıllık arkeolojik çalışma sayısını dünyada rekor bir düzeye ulaştırarak 800'e çıkaracaklarını, son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye'de ne yapıldıysa 4 yılda o kadar iş yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye'de yeni bir uygulama olarak gece müzeciliğini başlattıklarını sözlerine ekleyen Ersoy, sürdürülebilir turizm politikaları açısından çok önemli bir husus olan şehir paydaşlarının turizmden pay alabilmelerini sağlayan bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırdıklarını aktardı.

"Türkiye birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Türkiye'nin birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, geniş bir yelpazede yer alan ürün ve hizmet arzı ile çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye yapılan ihracatın her geçen gün arttığını söyledi.

Turizm sektörünün ihracat gelirlerine oranının yüzde 21 olduğunu dile getiren Çakar, başta döviz gelirleri olmak üzere, istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlamasının dünya genelinde sektörün cazibesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini ifade etti.

Alpaslan Çakar, küresel ekonomideki zorluklara rağmen turizm ve diğer hizmet gelirlerindeki artışın olumlu bir seyir izlediğinin altını çizerek, "Bankacılık sektörü olarak başta turizm olmak üzere döviz kazandıran, istihdam artışı sağlayan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk
    08 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

    AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği, Mehmet Ersoy, Türkiye, Kültür, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement